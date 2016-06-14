أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

زوجة منفذ هجوم أورلاندو: كان يتردد على الملهى قبل تنفيذ الحادث

Google+ Print
زوجة منفذ هجوم أورلاندو: كان يتردد على الملهى قبل تنفيذ الحادث زوجة منفذ هجوم أورلاندو: كان يتردد على الملهى قبل تنفيذ الحادث

14 يونيو 2016 | 8:07 مساءً

عمر ميتن

أفاد مراسل قناة “الغد” ، في واشنطن، خالد خيري، بأن زوجة منفذ حادث الملهى الليلي، بمدينة أورلاندو، “عمر متين”، ألمحت بأن زوجها كان مثليًا، هو الآخر، لكونه كان يَذهب إلى هذه البارات برغبته.

وقال خيري، إن عددًا من رواد هذه الملاهي الليلية، أكدوا أنهم شاهدوا “عمر متين”، أكثر من مرة في هذه الأماكن، لأنه كان يذهب إليها طوعًا، لا لأغراض العمليات الإرهابية، وأضاف أيضًا، أن التحريات الأمريكية أثبتت أنه كان يرتدي هذه الأماكن، قبل وقوع هذا الحادث الإرهابي.

وأردف خيري: “في الواقع، هناك تحقيقات تجرى على أعلى مستوى، وتشبه نفس التحقيقات التي أعقبت أحداث الـ 11 من سبتمبر في عام 2001″، متابعًا أن هذه التحقيقات يشارك فيها كل أجهزة الدولة، من مخابرات وشرطة وجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالية.

وأكد خيري أن التحقيقات التي تجرى حاليًا، تشمل أصدقاء وأقارب “عمر متين”، موضحاً أن الرئيس الأمريكي، “باراك أوباما”، عقد اجتماعًا آخر مع المسئولين الأمنيين، للوقوف على نتائج التحقيقات من ناحية هل هو تصرف فردي؟، أم له علاقة بمنظمات إرهابية؟، أم تأثره بالمنظمات من خلال شبكات الإنترنت، وأكد أوباما، أن الإسلام دين عظيم وأن الغالبية العظمى من المسلمين ترفض هذه الأعمال الإجرامية.

 

2016-06-14

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017