زوجة منفذ هجوم أورلاندو: كان يتردد على الملهى قبل تنفيذ الحادث

أفاد مراسل قناة “الغد” الإخبارية، في واشنطن، خالد خيري، بأن زوجة منفذ حادث الملهى الليلي، بمدينة أورلاندو، “عمر متين”، ألمحت بأن زوجها كان مثليًا، هو الآخر، لكونه كان يَذهب إلى هذه البارات برغبته.

وقال خيري، إن عددًا من رواد هذه الملاهي الليلية، أكدوا أنهم شاهدوا “عمر متين”، أكثر من مرة في هذه الأماكن، لأنه كان يذهب إليها طوعًا، لا لأغراض العمليات الإرهابية، وأضاف أيضًا، أن التحريات الأمريكية أثبتت أنه كان يرتدي هذه الأماكن، قبل وقوع هذا الحادث الإرهابي.

وأردف خيري: “في الواقع، هناك تحقيقات تجرى على أعلى مستوى، وتشبه نفس التحقيقات التي أعقبت أحداث الـ 11 من سبتمبر في عام 2001″، متابعًا أن هذه التحقيقات يشارك فيها كل أجهزة الدولة، من مخابرات وشرطة وجيش ومكتب التحقيقات الفيدرالية.

وأكد خيري أن التحقيقات التي تجرى حاليًا، تشمل أصدقاء وأقارب “عمر متين”، موضحاً أن الرئيس الأمريكي، “باراك أوباما”، عقد اجتماعًا آخر مع المسئولين الأمنيين، للوقوف على نتائج التحقيقات من ناحية هل هو تصرف فردي؟، أم له علاقة بمنظمات إرهابية؟، أم تأثره بالمنظمات من خلال شبكات الإنترنت، وأكد أوباما، أن الإسلام دين عظيم وأن الغالبية العظمى من المسلمين ترفض هذه الأعمال الإجرامية.