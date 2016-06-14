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البرلمان المصري يتهم رامز جلال بالترويج للعنف والإرهاب

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الثلاثاء 14-06-2016 14:34

تقدم الإعلامي المصري مصطفى بكري عضو البرلمان بطلب إحاطة عاجل لرئيس وزراء ووزيرة الاستثمار لاتخاذ قرار بوقف عرض برنامج "رامز بيلعب بالنار"، متهماً مقدّم البرنامج رامز جلال بالترويج للعنف والارهاب والفوضى، كما طالب بالتحقيق مع الجهة التي منحت البرنامج موافقة بالعرض.
الاعلامي الشهير الذى نجح مؤخراً في استصدار قرار بمنع إذاعة اعلانات تجارية اتهمها بخدش الحياء العام، أكد عبر سلسلة تغريدات أن برنامجي "رامز بيلعب بالنار" و"ميني داعش" لهما تأثير سلبي للغاية على الأطفال ويروج للعنف والفوضى والارهاب بين أوساط الشباب.
بكري أكد في تغريدته الأولى أن برنامج ميني داعش الذي يذاع في رمضان هو فضيحه بمعنى الكلمة لا يوازيها الا برنامج رامز جلال حيث كتب "برنامج ميني داعش يروج لداعش في قلب القاهرة ويرفع شعاراتها ويمارس من خلال بعض يقومون بدور عناصرها الارهاب والترهيب ويشيع الخوف والتوتر ويسخر من ضيوفه من الفنانين والشخصيات العامة".
أضاف في تغريدة تالية: لقد كتبت احدى السيدات علي مواقع التواصل الاجتماعي انها فوجئت بابنها الطفل يشعل النار في غرفة أخته، وعندما سألته قال لها انا بعمل زي رامز في برنامجه الذي يلعب فيه بالنار، ترى ماذا سيفعل من يشاهدون حلقات ميني داعش ، هل سيرتدون ذات الملابس ويقطعون الطرق او يخطفون أسوة بالنموذج السيء الذي تعرضه شاشات التلفزيون".
وتابع قائلاً "هذه برامج تشيع العنف والفوضى وتروج للإرهاب ، اين الرقابة علي المصنفات ، اين غرفة صناعة الاعلام ، اين هيئة الاستثمار ، اين الدولة المصرية ،هؤلاء يستهدفون المال والربح والإعلانات علي حساب الدولة والناس.".

يذكر أن عرض وحجب البرامج على قمر النايل سات المصري يتبع لقرار هيئة الاستثمار بينما يخضع تقييم المحتوى لتقارير غرفة صناعة الاعلام وإدارة الرقابة على المصنفات الفنية، ويمكن لجهة واحدة منهما اتخاذ قرار عاجل بوقف العرض.
ترى هل ينجح مصطفى بكري باستصدار قرار بمنع إذاعة حلقات رامز جلال كما نجح في حظر الاعلانات الخادشة للحياء العام؟

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