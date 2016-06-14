آدم ليفين يتكفل بجنازة الراحلة كريستينا غريمي

كتب شقيق النجمة الراحلة كريستينا غريمي Christina Grimmie، ويدعى ماركوس Marcus Grimmie، على إحدى صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي أن النجم آدم ليفين Adam Levine تبرع بأن يتكفّل بكافة تكاليف جنازة شقيقته، ومن ضمنها تذكرة سفر لوالدتها كي تتمكّن من حضور الجنازة.

وكانت كريستينا قد شاركت في الموسم السادس من برنامج The Voice، حيث انضمت إلى فريق آدم وفازت بالمرتبة الثالثة، وبعد انتهاء الموسم، بقيت قريبة من النجم ما جعله يتأثر جداً برحيلها.

وكان مدير أعمال الراحلة قد نظّم حملة تبرعات لدعم عائلة كريستينا في إقامة جنازة لها، وقد وصل المبلغ حتى الآن إلى أكثر من 167 ألف دولار.

يشار إلى أن كريستينا غريمي البالغة من العمر 22 عاماً، قتلت يوم الجمعة 10 يونيو/حزيران، أثناء حفلة بمدينة بلازا لايف التابعة لولاية فلوريدا، وقالت الشرطة الأمريكية في أورلاندا أن: "غريمي كانت توقع للمعجبين مع أعضاء الفريق الغنائي "بيفور يو إكسيت" الذي قدمت فقرتها الغنائية معه قبل أن يقترب منها مسلح مجهول ويطلق النار عليها."

وأضافت الشرطة: "أن المسلح أطلق خمس رصاصات باتجاه غريمي وبحوزته مسدسان، عندها تصدى شقيق غريمي للمسلح الذي لفظ أنفاسه بعدما أطلق النار على نفسه".

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