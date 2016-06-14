هجوم قاس من أهل النوبة على محمد منير واتهام مسلسله "المغني" بالتزييف

أصدرت الصفحة الرسمية لقبائل النوبة مسقط رأس الفنان محمد منير، دعوة موسعة لمقاطعة مسلسله الجديد "المغني"، اعتراضاً على تناوله السطحي وتزييفه لتاريخ أزمة تهجير قبائل النوبة من قراهم الأصلية خلف السد العالي، لما يعرف بوادي جهنم، وتم تدشين هاشتاق بعنوان ‫#‏المغني_لا_يمثل_النوبة‬، للاعتراض على كل ما ورد من أحداث داخل الحلقة الخامسة من المسلسل.

صفحة النوبة على موقع الفيس بوك أصدرت بياناً عاجلاً بعد حلقة التهجير قالت فيه: تعلن صفحة النوبة والقائمين عليها عن رفضها لما تضمنه أحداث مسلسل ‫#‏المغني‬ للفنان محمد ‫#‏منير‬ وعن مشهد ‫#‏التهجير‬ واحداث اخرى عن ‫#‏النوبة‬ ونعلن مقاطعة المسلسل وعدم نشر أي فيديو من مسلسل المغني على الصفحة او ترجمتها كما كان يطلب منا الاعضاء، وندعم الموقف الرافض والهاشتاج ‫#‏المغني_لا_يمثل_النوبة‬ لرفضة احداث المسلسل من ابناء #النوبة بالطبع لا نتحدث عن كل النوبيين ولكن هذا موقفنا.

الهاشتاق انتشر بشدة بين أنصار منير الذين اعتبروه سابقاً صوت النوبة نحو العالمية، وجاءت أغلب التعليقات غاضبة فقال أحدهم :لم يخيب ظني "المغني محمد منير " عندما توقعت أن مسلسلة "المغني" سوف يتناول النوبة بشكل سطحي ومزيف وغير حقيقى !

وعلق آخر قائلا: لم يسقط منير، فهو ساقط ساقط منذ أستخدم النوبة "كسبوبة" يجترف من تراثها الكثير ولم يقدم لها حتى القليل، مضيفا:خطورة المسلسل أنه بيروج ضد الثوابت التى نرتكن عليها وهي أنها كانت هجرة قسرية لم يسعد لها النوبيين ولكن كانوا مجبرين على كل شىء فيها حتى الضحك أمام كاميرات الإعلاميين !

منير تجاهل الأزمة تماماً ولم يعلق عليها حتى اللحظة .. فهل يواصل خسارة أهله وناسه أم يصدر بيانا لتصحيح الصورة؟

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