5 أضرار للطعمية تجعلك تتجنبها على مائدة السحور

"كباب الغلابة"، "لحمة الغلابة" هكذا تطلق هذه المقولات على الطعمية نظراً لغناها بالبروتينات والمعادن والألياف والعناصر التى يحتاجها الجسم لكن طريقة تحضيرها تجعلها قنبلة موقوتة.

وفى هذا السياق، كشف الدكتور إبراهيم سامى توفيق، استشارى الباطنة والتغذية بجامعة عين شمس، أن الطعمية من الأغذية الهامة نظراً لاحتوائها على البصل والكرات والبقدونس والكزبرة التى تجعلها غنية بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم.

لكن، حذر استشارى الباطنة من الطعمية الجاهزة بالمطاعم لأن لها العديد من الأضرار نظراً لطريقة إعدادها فى الزيت تسبب العديد من المشكلات الصحية أهمها عسر الهضم والحموضة.

وأشار سامى توفيق، إلى أن تسخين الزيت إلى درجة مرتفعة يحولة إلى مادة تسمى "الدهايد" التى تعتبر من مسببات السرطان والامراض الأخرى، والذى يُفقد الطعمية فوائدها الكبيرة ويجعلها مضرة للغاية.

وينصح استشارى التغذية، بتناول الزبادى والفول فى وجبة السحور لتجنب الجوع خلال فترة الصيام الطويلة، مع عدم تناول الحلويات فى هذه الفترة لتجنب الشعور بالعطش.

فوائد وأضرار الطعمية "كباب الغلابة".. بتلخبط الضغط والسكر والكولسترول وتسبب زيادة الوزن.. وعشان تتقى شرها كفاية مرة فى الأسبوع.. وابعد عن "المحشية" ومتقليهاش فى زيت كتير.. وزود خضارها تزيد فوايدها

عشان تصوم أسهل.. أكلات لذيذة بس ممنوعة على السحور.. البطاطس المحمرة هاتعطشك والبيض المقلى هايعملك تلبك والجبنة الحادقة هاتتعبك.. أما الطعمية فهتخلى بطنك تصوت

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