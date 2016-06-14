أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

معهد الكبد بجامعة المنوفية ينهى حملات الكشف عن فيروس C

Google+ Print
معهد الكبد بجامعة المنوفية ينهى حملات الكشف عن فيروس C معهد الكبد بجامعة المنوفية ينهى حملات الكشف عن فيروس C
أكد الدكتورأحمد الشعراوى عميد معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، أنه تم الانتهاء من حملة الكشف عن فيروس سى فى محافظة المنوفية.

وقال الدكتور أحمد الشعراوى إن الحملة تم البدء فيها من 5 أشهر للمسح وعلاج مرضى فيروس سى وبى ،وعلاج من تثبت إصابته بالفيروس ،موضحا أن الحملة كانت بالتعاون مع شباب هذه القرى.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق معهم على عمل مسح لــ 8 قرى بها 78 ألف نسمة ،وتم إجراء مسح لهم بمحافظة المنوفية بزاوية الناعورة بمركز الشهداء ، وحاليا يتم التجهيز لعمل حملة للكشف عن فيروس سى بمحافظة الغربية ، هذا بالإضافة إلى حملات التوعية التى يقوم بها المعهد لحفيز المصابين بفيروس سى للعلاج، وتوعية المواطنين بكيفية الإصابة بالفيروسات الكبدية.

ويتم دعم هذه الحملات من رجال الأعمال، والمتبرعين من المواطنين، وهى مشاركة فعالة من المجتمع المدنى للقضاء على فيروس سى بالتعاون مع مؤسسات الدولة متمثلة فى معهد الكبد القومى.

حارب دهون الكبد فى 14 خطوة.. وانتهز فرصة رمضان لتتخلص منها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365