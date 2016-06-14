معهد الكبد بجامعة المنوفية ينهى حملات الكشف عن فيروس C

أكد الدكتورأحمد الشعراوى عميد معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، أنه تم الانتهاء من حملة الكشف عن فيروس سى فى محافظة المنوفية.

وقال الدكتور أحمد الشعراوى إن الحملة تم البدء فيها من 5 أشهر للمسح وعلاج مرضى فيروس سى وبى ،وعلاج من تثبت إصابته بالفيروس ،موضحا أن الحملة كانت بالتعاون مع شباب هذه القرى.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق معهم على عمل مسح لــ 8 قرى بها 78 ألف نسمة ،وتم إجراء مسح لهم بمحافظة المنوفية بزاوية الناعورة بمركز الشهداء ، وحاليا يتم التجهيز لعمل حملة للكشف عن فيروس سى بمحافظة الغربية ، هذا بالإضافة إلى حملات التوعية التى يقوم بها المعهد لحفيز المصابين بفيروس سى للعلاج، وتوعية المواطنين بكيفية الإصابة بالفيروسات الكبدية.

ويتم دعم هذه الحملات من رجال الأعمال، والمتبرعين من المواطنين، وهى مشاركة فعالة من المجتمع المدنى للقضاء على فيروس سى بالتعاون مع مؤسسات الدولة متمثلة فى معهد الكبد القومى.

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