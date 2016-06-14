مقتل وإصابة 20 عنصرا من القوات التابعة للمجلس الرئاسي الليبي جراء اشتباكات بسرت

لقى اثنان مصرعهما وأصيب 18 آخرون من قوات عملية “البنيان المرصوص” التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، جراء الاشتباكات مع تنظيم “داعش” بمنطقة الزعفران بمدينة سرت.

وأعلن المركز الإعلامي لعمية (البنيان المرصوص) – في بيان مساء اليوم الثلاثاء أن مستشفى مصراتة المركزي استقبل اليوم قتيلين و18 جريحًا من قوات (البنيان المرصوص) جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش في منطقة الزعفران بسرت، لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف أن قواته تتقدّم شرق منطقة الزعفران وتشتبك مع فلول داعش وتلحق في صفوفها خسائر فادحة في الأرواح والآليات.

يذكر أن مستشفى مصراتة المركزي أعلنت صباح اليوم مقتل ثلاثة عناصر وإصابة 29 من قوات عملية البنيان المرصوص.

أ ش أ