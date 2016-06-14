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المدعى العام الفرنسى: شخصيات عامة وفنانين وصحفيين ضمن أهداف قاتل شرطى باريس

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المدعى العام الفرنسى: شخصيات عامة وفنانين وصحفيين ضمن أهداف قاتل شرطى باريس المدعى العام الفرنسى: شخصيات عامة وفنانين وصحفيين ضمن أهداف قاتل شرطى باريس

 

عبد الله العروسي منفذ هجمات باريس

صرح المدعى العام الفرنسى، “فرنسوا مولان”، اليوم الثلاثاء، إن المحققين على خلفية حادث مقتل شرطيين فرنسيين، عثروا على أهداف تتضمن على اسماء شخصيات عامة وصحفيين ومغنى راب.

وأكد المدعى العاما لفرنسى، فى مؤتمر صحفى له، أن المهاجم كان تحت قيد المراقبة، وكان قد تم استجوابه عدة مرات، وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وأردف المدعى قائلًا : “المهجم أبلغ مفاوضى الشرطة قبل مقتله، إنه استجات لدعوة البغدادى، بقتل الفاسقين فى ديارهم”.

وكان عبد الله العروسي البالغ من العمر 25 عامًا قد قتل شرطيين فرنسيين بإطلاق النيران عليهم.

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