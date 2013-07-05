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بالفيديو والصور: أفكار لضيافتك المميزة في رمضان

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بالفيديو والصور: أفكار لضيافتك المميزة في رمضان بالفيديو والصور: أفكار لضيافتك المميزة في رمضان

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك هذا العام وما يحمله من دعوات وموائد وجلسات برفقة الأهل والأصدقاء، لا بدّ من التفكير بالضيافة التي يجب أن تليق بكِ وبضيوفكِ.
"سيدتي" التقت لهذه الغاية مصمّمة الأشغال اليدويّة ديما بحصلي حماصني التي قالت:
قبل التحدّث عن نوع الضيافة يجب الحديث عن طريقة تقديمها، لكي تفرح العين بها. وبما أن شهر رمضان الكريم يحلّ هذا العام في فصل الصيف، فهذا يعني أنّ استقبال الضيوف ينبغي أن يحصل في الحديقة أو على الشرفة أو داخل المنزل. لذا، فالخيارات متعدّدة ومتنوّعة، والتركيز على الألوان الجميلة يُعتبر أساسياً، لكي تليق بالشهر المبارك الذي يُدخل الفرح إلى القلوب، والذي يحلّ في فصل الصيف الذي يُعرف بألوانه الرائعة.
أمّا في ما يتعلق بأنواع الضيافة، فمن المفضّل الابتعاد عن الشوكولاتة في الحرّ والتركيز على الفاكهة المجفّفة التي تعتبر مفيدة جداً للجسم، وتُشكّل ضيافة أنيقة ومميّزة كالزبيب، والتوت البرّي، والمشمش، وبالطبع التمر الذي يكاد لا يغيب أبداً، بالإضافة إلى أنواع ضيافات كثيرة أخرى مبتكرة، ويغيب عنها الشوكولاته التي يتعرّض للذوبان والتلف بسبب الحرارة المرتفعة.
وبما أنّ شهر رمضان هو كريم بالفرح والاستقبال، فالضيافة أيضاً يجب أن تكون فرحة وملوّنة، وتمنح جوّاً من البهجة للجلسات الخارجيّة كالأخضر، والأصفر، والأزرق، والزهري وغيرها..
وللجلسات الداخليّة، أي داخل المنزل، نميل الى اعتماد الألوان التي تُشبه إلى حدّ ما ألوان الداخل والخشب، كالألوان الترابيّة، ونميل الى استعمال القناديل التراثيّة، وركاوي القهوة ودلايات القهوة العربية، واعتماد هذه الأشكال أيضاً في قطع الضيافة الصغيرة.
تابعي الصور والفيديو لتتعرّفي إلى بعض الأفكار المميّزة.

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سيدتي

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