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باحث: الاتحاد الإفريقي وسيط «ناعم» لإنهاء التوتر بين إثيوبيا وإريتريا

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باحث: الاتحاد الإفريقي وسيط «ناعم» لإنهاء التوتر بين إثيوبيا وإريتريا باحث: الاتحاد الإفريقي وسيط «ناعم» لإنهاء التوتر بين إثيوبيا وإريتريا

أيمن شبانة الباحث بالعلوم السياسية

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أيمن شبانة، إنّ الاتحاد الإفريقي لا يَملك أكثر من الوساطة الناعمة في ملف التوتر بين إثيوبيا وإريتريا بسبب تقاسم الحدود بين الدولتين.

وأضاف شبانة خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنّ مجلس الأمن الدولي، والدول الغربية، هما القادران على ملف إنهاء النزاع بين الدولتين إريتريا وإثيوبيا، قائلاً: “إثيوبيا مستفيدة من الدعم الأمريكي”.

وأردف شبانة: “التوتر والاشتباكات الدائرة حاليًا بين البلدين تعتبر نتيجة طبيعة، لأنّه هناك إرث قديم وتاريخي لم يتوقف حتى هذه اللحظة، لذلك فمن الطبيعي أنْ يكون هناك اشتباكات قوية على الحدود”.

وأوضح شبانة: “كان هناك اتفاق مبدئي في الجزائر بين الدولتين لإنهاء هذا النزاع التاريخي، إلا أنّ هذا الاتفاق حتى الآن لم يُنفذ بسبب تعنت الطرفين في المفاوضات”.

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