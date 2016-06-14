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رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: محمد فتحي ليس للبيع نهائيا

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رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: محمد فتحي ليس للبيع نهائيا رئيس الإسماعيلي لـ في الجول: محمد فتحي ليس للبيع نهائيا

أكد محمد أبو السعود رئيس النادي الإسماعيلي أن محمد فتحي لاعب الدراويش ليس للبيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكان FilGoal.com قد علم أن الزمالك قد عقد جلسة مع فتحي ووكيله محمد شيحة وافق خلالها اللاعب على الانتقال للأبيض الموسم المقبل.

ورد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com "محمد فتحي لن يتم بيعه لأي فريق الموسم المقبل".

وأضاف "اللاعب متواجد مع الإسماعيلي في الموسم المقبل ولم ولن أتفق مع أي ناد على التنازل عنه".

وأردف "مازال هناك موسمين متبقيين في عقد اللاعب مع الإسماعيلي بخلاف الموسم الجاري، إذن كيف سيضمه أي فريق وناديه يرفض ذلك وسبق وأن رفضنا عرضا شفويا للتنازل عنه".

وتابع "ما يحدث أمر غير مقبول خاصة وأننا أعلنا بقاء اللاعب قبل ذلك أكثر من مرة".

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فيديو اليوم السابع