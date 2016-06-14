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وفاة مواطن جراء حادث مروري في دبي

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وفاة مواطن جراء حادث مروري في دبي وفاة مواطن جراء حادث مروري في دبي

توفي مواطن  يدعى"م.ع.ع" 19 سنة جراء انقلاب سيارته على شارع نواكشوط في دبي اليوم.

وصرح العميد سعيد حمد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية انه جراء ورود البلاغ الى المركز اتجهت الدوريات المختصة الى مكان الحادث و تبين  ان السائق كان يقود المركبة على المسرب الثاني من جهة اليمين لشارع نواكشوط المكون من مسربين وبسبب القيادة بسرعة زائدة والانحراف المفاجئ وعدم تقديره لانحراف الشارع خرجت المركبة  الى منطقة رملية جهة اليمين وانقلبت لمسافة ٢٠٠ متر .

واتخذت الدوريات المختصة جميع الإجراءات اللازمة وأخرجت المتوفي من سيارته.

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