بالصور.. ننشر نتيجة تنسيق التعليم الثانوى العام و الفنى بالإسكندرية
أعلنت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ، عن نتيجة تنسيق التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى بالإسكندرية، لعام 2016 – 2017.إعلان - Ads إعلان - Ads
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جاءت نتيجة تنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة للناجحين من المرحلة الإعدادية بحد أدنى 220 درجة، و ذلك لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمحافظة الإسكندرية، موزعين على 71 مدرسة ثانوى عام بالمحافظة وبمتوسط كثافة 45 طالب بالفصل الواحد
و جاءت نتيجة التنسيق للثانوى الفنى ( صناعى ، تجارى و فندقى، زراعى ) وفقا لتحديد مجموع كل مدرسة على حدى و عددها 51 مدرسة بالمحافظة.
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