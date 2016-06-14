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بالصور.. ننشر نتيجة تنسيق التعليم الثانوى العام و الفنى بالإسكندرية

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أعلنت مديرية التربية و التعليم بالاسكندرية ، عن نتيجة تنسيق التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى بالإسكندرية، لعام 2016 – 2017.

جاءت نتيجة تنسيق قبول الناجحين فى الثانوية العامة للناجحين من المرحلة الإعدادية بحد أدنى 220 درجة، و ذلك لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام بمحافظة الإسكندرية، موزعين على 71 مدرسة ثانوى عام بالمحافظة وبمتوسط كثافة 45 طالب بالفصل الواحد

و جاءت نتيجة التنسيق للثانوى الفنى ( صناعى ، تجارى و فندقى، زراعى ) وفقا لتحديد مجموع كل مدرسة على حدى و عددها 51 مدرسة بالمحافظة.

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