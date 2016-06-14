وجهي طفلك لثلاث أشرطة تعليمية مفيدة

قد لاتعلمين ماهي أحدث الاشرطة والألعاب المفيدة لطفلك لكي تفاجئيه بها ... نقدم لكِ من خلال التالي أحدث ثلاثة أشرطة متنوعة لطفلك اذا كان من محبي ال DVD او العاب بلاي ستيشن أوال WII



Bilal

ينتمي فيلم "بلال" إلى أفلام "الأنيميشن" التي يتم تصويرها بأحدث تقنيات السينما العالمية، وتدور أحداثه حول شخصية الصحابي الشهير بلال بن رباح المعروف بلقب مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقصة حياته منذ طفولته الأولى في بلاد الحبشة، مروراً ببيعه كعبد في جزيرة العرب، وصولاً إلى تحوله إلى أحد أبرز صحابة نبينا محمد.



Super Mario maker

لعبة "سوبر ماريو ميكر" لجهاز wii u"" تستطيع أن ترسم مرحلتك بنفسك باستخدام لوحة التحكم مثلما تستخدم الورقة والقلم، كما يمكنك إيقاف اللعب مؤقتاً لتقوم بتعديل المرحلة لمتعة مستمرة.

FIFA 2016

"FIFA 16" لعبة محاكاة كرة القدم المعروفة والمشهورة والأولى في ذلك المجال، كما أنها تصدر سنوياً، وهي من أشهر ألعاب كرة القدم في كل أنحاء العالم.

هذا العام في لعبة "فيفا "16 خط الوسط أصبح ذكياً وأكثر خفة للتحضير للهجوم، وتم أيضاً تطوير مهارة الانزلاق لتصبح محاكية للواقع بشكل كبير، كما يمكنه الانزلاق والقيام بسرعة حتى يلاحق الخصم لكي لا يحدث ذلك فرقاً كبيراً في المسافة بينهم.