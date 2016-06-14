كيف تتغلبين على آلام الظهر أثناء الحمل؟

ألم الظهر من الأمور الشائع حدوثها أثناء الحمل، وينتج عن ازدياد قوة ضغط الجنين وثقل الرحم على عظام العمود الفقري وعضلات الظهر، ويزداد بتطور الحمل؛ نظراً لازدياد حجم الرحم والجنين ولتغير مركز ثقل الجسم.



ولكي تتغلبي على هذه الآلام عليك اتباع ما يلى:

• غيري وضع جسمك من آن لآخر.

• تجنبي رفع أي ثقل.

• ارتدي أحذية منخفضة الكعب أو بدون كعب.



• لا تلتقطي أي شيء من الأرض عن طريق ثني جسمك من الوسط "ثني الجذع"، بل عن طريق ثني الفخذين والركبتين مع الحفاظ على الظهر مستقيماً.

• يفضل النوم على أحد الجانبين مع ثني الركبتين ووضع وسادة رقيقة تحت البطن وأخرى بين الساقين.

• عند الجلوس لمدة طويلة حاولي وضع إحدى قدميك أو كلاهما إن أمكن فوق كرسي منخفض أو صندوق صغير.



• يفيد عمل كمادات دافئة أو تدليك ناعم فوق الظهر في تخفيف الألم.

• يفضل استشارة طبيبك المتابع للحمل.