كيف تصوم الحامل المصابة بمرض النقرس؟

"داء الملوك" أو النقرس هو من الأمراض التي تعارف العامة على سببها بأنه من كثرة تناول اللحوم، ولذلك يعتقدون أنه يصيب الأثرياء فقط، كما اعتقدوا أنه يصيب البدناء فقط، ولكن أخصائي الأمراض الباطنة الدكتور سعيد عوض الله يعرف مرض النقرس بأنه من الأمراض الوراثية عموماً وهو ينشأ من ترسب بلورات حمض اليوريك "البوليك" في المفاصل ما يتسبب بآلام مبرحة بها، وليس شرطاً أن يكون الشخص ثرياً أو بديناً لكي يصاب به لأن المرأة الحامل قد تصاب به أيضاً.



وينقسم مرض النقرس إلى نوعين:

_نقرس طفيف

_ نقرس حاد ومزمن.



ولذلك يقدم النصائح التالية للحامل مريضة النقرس خلال شهر رمضان:



• الإكثار من تناول السوائل وخصوصاً على السحور وخاصة مشروب عصير الليمون "الليمونادة".

• عدم الإكثار من اللحوم الحمراء على الوجبات واستبدالها بالخضار والسلطات والشوربات، لأن اللحوم تؤدي لتكون الحصوات في الكلى وبسبب الصيام تقل السوائل في الجسم، فتزيد متاعبه لأن طرد البلوات مع البول يكون صعباً.

• على عكس المعتقد فالنقرس الذي لم يصل تأثيره إلى الكليتين فيعتبر الصوم فرصة ذهبية لعلاجه ويؤدي لتحسن الحالة وتقليل أعراضها.



• في حالة النقرس المزمن الذي أدى لزيادة في حمض البوليك وترك أثره على الكليتين فيجب في هذه الحالة على المريضة الحامل الافطار وعدم الصوم لأن جسمها يكون بحاجة للسوائل التي تحتاجها الكلى وبكثرة ودون انقطاع لكي تستمر في عملها.

• العصائر الطبيعية مفيدة لأنها تذيب التكلسات في المفاصل.

• عموماً يجب على الحامل تقليل البهارات في الطعام لأنها تزيد من تهيج جدار المعدة وتقليلها يكون ضرورياً في حالة النقرس.



• الزنجبيل كمغلي مفيد جداً في علاج النقرس قبل الشروع في الطعام ولكن لا ينصح به للحامل في الأشهر الأولى.

• العنب وعصيره مفيدان جداً لمريضة النقرس، كما أن العنب يرفع نسبة الحديد في الدم ويقلل من الشعور بالعطش.