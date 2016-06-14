أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السيطرة على حريق محدود بهيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد

Google+ Print
السيطرة على حريق محدود بهيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد السيطرة على حريق محدود بهيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد
نجحت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد فى السيطرة على حريق محدود شب بحديقة مبنى هيئة تنشيط السياحة والمقابل لمبنى مديرية أمن الوادى الجديد، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليها قبل امتداها لباقى المنشآت الحيوية المهمة، وجار تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار للواء محمد إسماعيل قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد باشتعال حريق هائل داخل مبنى هيئة تنشيط السياحة بمدينة الخارجة وانتقل إلى الأشجار المجاورة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى مبنى مديرية الأمن وديوان عام المحافظة، وتم عمل محضر بالواقعة لإحالته للنيابة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق.


>نفوق 70 رأس ماشية وأغنام وماعز فى حريق حظيرة مواشى بالداخلة
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365