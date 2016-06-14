السيطرة على حريق محدود بهيئة تنشيط السياحة بالوادى الجديد

نجحت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد فى السيطرة على حريق محدود شب بحديقة مبنى هيئة تنشيط السياحة والمقابل لمبنى مديرية أمن الوادى الجديد، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليها قبل امتداها لباقى المنشآت الحيوية المهمة، وجار تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

ورد إخطار للواء محمد إسماعيل قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، من إدارة النجدة يفيد باشتعال حريق هائل داخل مبنى هيئة تنشيط السياحة بمدينة الخارجة وانتقل إلى الأشجار المجاورة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداد النيران إلى مبنى مديرية الأمن وديوان عام المحافظة، وتم عمل محضر بالواقعة لإحالته للنيابة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق.

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