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لماذا تفضل الأسرة المصرية حليب لمار ؟

  • الصحة
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لماذا تفضل الأسرة المصرية حليب لمار ؟ لماذا تفضل الأسرة المصرية حليب لمار ؟

ثلاث أسباب تجعل حليب لمار الأفضل لكل أسرة مصرية

 

١- يتم الحصول علي حليب لمار من الأبقار داخل مزرعة لمارتحت إشراف علمي كامل بداية من اختيار نوعيات محددة من المحاصيل الزراعية الخاصة بتغذية الأبقار مرورا بعمليات الحلب التي تتم اوتوماتيكيا دون تدخل بشري، انتهاء بعملية التعبئة والتغليف داخل المصنع.

 

- حليب لمار ١٠٠٪ طبيعي لا توجد عليه اية إضافات أو بودر او مثبتتات صناعية وذلك من أجل نمو وتغذية سليمة لكل أفراد الأسرة 

 

٣- منتجات لمار هي الوحيدة التي يتم إنتاجها في مكان واحد حيث تتواجد المزرعة والمصنع وذلك لأن الألبان بطبيعتها حساسة للتلوث الذي قد تتعرض له في المراحل المختلفة للتجميع والنقل من خلال الطرق التقليدية.

 

ومع زيادة إستهلاك حليب لمار وزيادة الطلب عليه في وقت قصير منذ طرح المنتج في الأسواق في ظل منافسة مع منتجات اخري فإن لمار تحرص دوما علي مراعاة أعلي معايير الجودة وتخطط لتوسيع نشاطها وتحرص علي التطوير الدائم وذلك من أجل صحة أفضل لكل أفراد الأسرة المصرية ، لمشاهدة الفيديو :

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