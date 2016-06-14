مدعى عسكرى إسرائيلى يتطاول على الفلسطينيين ويصفهم بـ "البكتيريا"

تطاول المدعى العسكرى الإسرائيلى فيتال هاوزمان، على الفلسطينيين، واصفهم بـ"البكتيريا" وذلك خلال إدلائه بتصريحات فى المحكمة العسكرية، أثناء تداول ملف قائد مقاومة الجدار فى بلعين، عبدالله ابو رحمة.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن هاوزمان، قال فى المحكمة انه يجب اعتقال ابو رحمة "من اجل ابعاده عن بيئته البكتيرية"، ورد القاضى على ذلك قائلا: "من المفضل ان يحذر الطرفان فى تصريحاتهما واسلوبهما".

وقد اعتقل ابو رحمة فى شهر مايو الماضى، خلال مسيرة لدراجات هوائية باتجاه اراضى القرية الواقعة وراء الجدار الفاصل، ورفض الانصياع الى أمر شرطة حرس الحدود بإخلاء المكان، وتم فى البداية اطلاق سراح ابو رحمة، بعد ان حدد القاضى العسكرى بأنه ليس الشخص الذى ظهر فى الفيلم الذى عرض امامه.

لكن الشرطة احضرت دليلا آخر يبين بأن ابو رحمة رفض اخلاء المكان بناء على طلب الشرطة وقائد اللواء، وتم تقديم لائحة اتهام ضد ابو رحمة بادعاء ازعاج شرطي، وطلبت النيابة اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات، لكن القاضى قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية تبلغ 15 الف شيكل.

واستأنفت النيابة العسكرية على القرار، وخلال النقاش الذى جرى فى الاول من يونيو الجارى، ادعى هاوزمان انه يجب اعتقال ابو رحمة "من اجل ابعاده عن بيئته البكتيرية"، وكان النائب العام للضفة المسؤول عن كل منظومة المدعين العسكريين متواجدا فى القاعة لكنه لم يقل شيئا تجاه تصريح هاوزمان.

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http://www.youm7.com/story/2016/6/13/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9--%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86/2760032