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قصة الـ Pixie لأجدد تسريحات الشعر

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الثلاثاء 14-06-2016 15:22

مع قدوم موسم جديد، قد تحتاجين بعض التغيير في تسريحة شعرك، خاصة إن كان هذا الموسم هو موسم الصيف المليء بالنزهات والعطلات. ولأنّ أيام الصيف تتميّز بالحرارة الشديدة، فإنّ أنسب إطلالة قد تريح السيدات والفتيات هي إطلالة الشعر القصير، أو ما يسمّى بقصة الـ Pixie؛ لأنها مريحة في تصفيف الشعر والتقليل من العرق.
ولكن هل تشعرين بأن إطلالة الـ Pixie ستجعلك تشبهين الرجال؟ لا تخافي من هذا الأمر، فـ"سيِّدتي نت" سيقدم لك في ما يلي أربع نصائح لتتمتعي بشعر قصير غاية في الجاذبية والأنثوية:

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 1-التركيز على وجهك:  احرصي على اختيار التسريحة التي تتناسب مع شكل وجهك لتحصلي على ثقة أكبر؛ فأنسب الوجوه التي تتماشى مع الشعر القصير الوجه على شكل قلب والوجه المستطيل. كل ما عليك فعله هو رفع شعرك بعيداً من وجهك، والوقوف أمام المرآة، وتحديد شكل وجهك، وتخيّل التسريحة التي تفضلينها.
 2-الشعور بالثقة من تسريحة شعرك:  بغضّ النظر عمّا إذا كانت التسريحة مناسبة لشخصيتك أم لا، فالأفضل هو الشعور بالثقة بفضل تسريحتك الجديدة؛ لأن ذلك يبرز جمال وتألق شخصيتك، كما عليك الحفاظ على الطلة الطبيعية بالمكياج الهادئ والملابس الجذابة لإظهار أنوثتك.
 3-اختيار الزي المناسب : إذا قمت بارتداء الجين ز والقميص، فسيشعر الجميع بأنك صبية. ولكن قومي بارتداء الفستان أو الزيّ الأنثوي، كما يمكنك ارتداء الجينز كما تريدين مع وضع الاكسسوارات التي تبرز جمالك وتألقك.
4-لا تقلقي من شعرك: الشعر القصير مختلف عن الشعر الطويل. فالشعر الطويل سرعان ما يعرق وتفسد تسريحته، خصوصاً في فصل الصيف؛ لذا لا تقلقي نهائياً من شعرك القصير، فتسريحته ستكون بسيطة وسهلة.

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