أعيدي عقارب الساعة للخلف وتخلصي من الخطوط الدقيقة والتجاعيد

مع تقدمنا بالسن، نصبح أكثر حكمة، وينمو لدينا تقبّل الأمور التي لا يمكننا تغييرها أكثر من قبل. وعلى الرغم من أنك لا تستطيعين إيقاف الزمن، إلا أنه يمكنك الحد من الخسائر التي تتعرض لها بشرتك بسبب التقدم في العمر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالخطوط الدقيقة والتجاعيد. إزا كنت ترغبين في الحصول على بشرة اكثر شباباً, فعليك باستعمال Olay Regenerist اللذي يخفف من علامات تقدم سن البشرة بفضل تركيبته الفعالة.

أولاً، علينا دحض افتراض خاطئ وشائع جداً: الخطوط الدقيقة والتجاعيد أمران مختلفان. الخطوط الدقيقة تظهر فقط عندما تتكلمين، أو تضحكين، أو عندما يبدو وجهك عابساً. أما التجاعيد فهي انثناءات تتشكل على بشرتك وتظهر حتى عندما يكون وجهك مرتاحاً. وهما يشتركان بأمر واحد؛ كلاهما يظهران بوضوح أكثر على البشرة المعرّضة للشمس.

ما هو سبب ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد

من المرجح أن تظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد في حال:

• تعرضت لأشعة الشمس، أو الجزئيات الحرة الناتجة عن التلوث أو الدخان (على نحو أكبر إذا كنت مدخنة).

• إذا عانت منها والدتك.

• إذا تجاوزت الأربعين. مع تقدمنا بالسن، تنخفض معدلات إنتاج الزيوت الطبيعية، والكولاجين في الجسم، كما تنخفض مستويات مرونة البشرة، وهو ما يجعلها أكثر جفافاً وأقل سماكة وقدرة على المقاومة. كما تبدأ كذلك الدهون المخزنة تحت سطح البشرة بالتقلص، ما يؤدي إلى ارتخائها، فتعانين من مشكلة مزدوجة.

ما هو السبيل لمنع ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد

الحل يتلخص في ثلاث كلمات؛ تخفيف التعرض للشمس. إليك الطريقة:

• استخدمي واقي واسع الطيف من أشعة الشمس مزود بعامل وقاية بدرجة 15 على الأقل يومياً، وحتى في أيام الشتاء الغائمة أيضاً. وتساعد المنتجات واسعة الطيف على صد أشعة الشمس فوق البنفسجية ذات الموجات القصيرة (UVA) التي تؤدي إلى تقدم البشرة بالسن، والأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات الطويلة (UVB) التي تؤدي إلى الحروق.

• تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة بين الساعة العاشرة صباحاً والثانية بعد الظهر.

• استخدمي المظلة أو اجلسي في المناطق المظللة عند تواجدك في الخارج.

• احمي وجهك ورأسك بارتداء قبعة ذات حواف عريضة.

• توقفي عن التدخين. الدخان الصادر عن السجائر يجعلك تبدين بمظهر أكبر سناً، ويزيد من مخاطر السرطان وأمراض القلب.

ما الذي يمكن القيام به للتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد

من غير الممكن إيقاف أو عكس عملية التقدم بالعمر، ولكنك قادرة على الحد من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد بمساعدة روتين منتظم للعناية بالبشرة.

• اغسلي وجهك كل صباح ومساء لإزالة المكياج، والعرق، والأوساخ.

• استخدمي مرطب مزود بعامل وقاية من الشمس بدرجة 15يومياً لمنع الأضرار الإضافية الناجمة عن أشعتها.

• جربي استخدام كريم تصحيح لون البشرة مزود بجزيئات عاكسة للضوء لتأمين مساعدة فورية تساهم في التخفيف من مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

• في الليل، استخدمي مرطب يحتوي على النياسيناميد لتقشير الطبقة العلوية من البشرة. ويمكن أيضاً لمكونات مثل الفيتامين إي (أسيتات التوكوفيرول) والفيتامين سي (أحماض الإسكوربيك-إل) أن تساعد في امتصاص الجزئيات الحرة التي يمكنها أن تزيد من مستويات الضرر في بشرتك.

• البشرة المحيطة بمنطقة العيون هي أول مكان تظهر فيه الخطوط الدقيقة والتجاعيد لأنها رقيقة للغاية. ويمكن استخدام كريم لترطيب العيون يحتوي على النياسيناميد والفيتامينات بي 5 وإي، أن يساهم في منح هذه المنطقة مظهراً أكثر ثباتاً ونعومة.

لا تهملي بشرنك وتتركيها تبدو بمظهر أكبر سناًن فهذه النصائح قادرة على منح بشرتك إطلالة أكثر شباباً وانتعاشاً وإشراقاً، ما يساعدك على العودة بالزمن إلى الخلف.