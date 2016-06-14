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صور..الفريق “حجازى” يشارك قوات المنطقة الغربية حفل الإفطار

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الفريق محمود حجازي - رئيس أركان حرب القوات المسلحة

الفريق محمود حجازي – رئيس أركان حرب القوات المسلحة

أعلن العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، مشاركة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، حفل الإفطار مع قوات المنطقة المركزية الغربية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيانٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، الثلاثاء، أنَّ رئيس الأركان أشاد بالدور الهام الذى يقوم به مقاتلو المنطقة للدفاع عن حدود الغربية وإستعدادهم الدائم لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات التى تستهدف المساس بالوطن واستقراره.

وشدد حجازي الدور الوطنى الذى تساهم به المنطقة الغربية العسكرية فى التلاحم مع المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم” ، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً درع الشعب وأحد القوى الفاعلة فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة فى كافة ربوع مصر .

وقام رئيس الأركان بتكريم المتميزين من مقاتلى المنطقة تقديرًا لآدائهم لمهامهم بتفانٍ وإخلاص .

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

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