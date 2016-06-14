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كيري و محمد بن سلمان يبحثان ملفات إقليمية

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كيري و محمد بن سلمان يبحثان ملفات إقليمية كيري و محمد بن سلمان يبحثان ملفات إقليمية

كيري ومحمد بن سلمان يبحثان ملفات إقليمية

بدأت في واشنطن محادثات بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وسيبحث الطرفان القضايا الإقليمية، وخصوصا مسألتي اليمن وسوريا.

وقالت وكالة الأنباء إن زيارة ولي ولي العهد السعودي تأتي بناء على توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة الولايات المتحدة.

كما سيلتقي محمد بن سلمان أثناء زيارته بعدد من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية قد قال إن جدول أعمال اللقاء بين كيري ومحمد بن سلمان يتضمن العديد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الملف اليمني وتطورات مشاورات السلام، والدور السعودي في ملف الانتقال السياسي في سوريا واتفاق وقف إطلاق النار فيها.

وسبق أن زار محمد بن سلمان الولايات المتحدة برفقة ولي العهد محمد بن نايف في مايو 2015، حيث التقى أوباما حينها قبل انعقاد قمة كامب ديفد لمناقشة العلاقات الأميركية الخليجية، كما زارها في سبتمبر الماضي برفقة الملك سلمان.

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