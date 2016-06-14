مؤتمر أوروبى يوصى بالمشى 15 دقيقة يوميا لمقاومة الأمراض الخطيرة

أوصى المؤتمر الأوروبى "EuroPrevent 2016" الذى انعقد اليوم، الثلاثاء، المواطنين، خاصة كبار السن، بممارسة رياضة المشى السريع 15 دقيقة على الأقل يوميا للتمتع بصحة جيدة والحد من خطر الإصابة بالأمراض القاتلة، وذلك حسبما أكدت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من مستشفى سانت إتيان الجامعى بفرنسا.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة رياضة المشى السريع يوميا يساهم نظريا فى الحد من فرص الوفاة المبكرة الناجم عن الأمراض الخطيرة والقاتلة، لافتين أن كبار السن يمكنهم الاستفادة من هذه التوصيات شريطة ممارسة هذا النشاط بشكل يومى منتظم.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج عقب إجراء دراستين، الأولى شملت 1011 شخصا، تتراوح أعمارهم 65 عاما خلال عام 2001، واستمرت الدراسة لمدة 12 عاما، والثانية شملت 122 ألف شخص يبلغ عمرهم 60 عاما، واستمرت لمدة 10 أعوام.

جدير بالذكر أن العديد من الأبحاث الطبية قد أوصت بممارسة 150 دقيقة من الرياضة متوسطة الشدة أسبوعيا للتمتع بفوائد صحية رائعة ومكافحة الأمراض، وذلك حسبما نشر مؤخرا على الموقع الإلكرتونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومن الفوائد الأخرى للمشى: محاربة القلق والتوتر، وخفض ضغط الدم وتعزيز طاقة الجسم وتحفيز الشعور بالسعادة وتقوية المناعة ومكافحة سرطان الثدى.

10 فوائد مذهلة للمشى.. يعزز قدرتك على الإبداع والابتكار.. ويقلل الإحساس بالقلق والتوتر.. ويخفض ضغط الدم ومستويات السكر فيه.. ويحد من فرص الإصابة بالبرد والأنفلونزا ويقوى ذاكرتك

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