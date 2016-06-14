التابعي: الزمالك يحتاج 3 صفقات.. وعودة ' الوحش ' لمركزه وفرصة للبلدوزر

رسم بشير التابعي ملامح التصور الكامل لتدعيم الزمالك فنيًا سواء بضم لاعبين جدد أو توظيف بعض العناصر الحالية بالفريق بشكل أكبر.

وقال التابعي إن الزمالك يحتاج 3 صفقات، بالتعاقد مع ظهير أيسر مميز، واثنين مهاجمين.

وأضاف عبر إذاعة 9090: "أما وسط الملعب فهو مليء بالعديد من اللاعبين مثل طارق حامد وشيكابالا، وكهربا وأيمن حفني .. وغيرهم".

واستدرك: "ولكن إبراهيم عبد الخالق لاعب يحتاج لفرصة أكبر في المشاركة بالمباريات، فهو مثل البلدوزر".

وواصل: "كذلك حمادة طلبة، أتمنى أن يعاد توظيفه مجددًا كمساك، فهو كالوحش في خط الدفاع، ويجيد التقدم للهجوم والتسديد على مرمى المنافس، ولاحظت ذلك خلال اللعب معه لمدة موسم بنادي سموحة".

وأبدى بشير التابعي إعجابه الشديد بقدرات رامي ربيعه لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه من أفضل المدافعين في مصر هذا الموسم.

وأتم: "الجيل الحالي من المدافعين مميز للغاية، ينقصهم فقط الاهتمام، لأنه يتحملون مسئولية أنفسهم، ولا يوجد من عناصر الخبرة الكافية التي تدعمهم سواء بالأندية أو المنتخب".