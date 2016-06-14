أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

التابعي: الزمالك يحتاج 3 صفقات.. وعودة ' الوحش ' لمركزه وفرصة للبلدوزر

Google+ Print
التابعي: الزمالك يحتاج 3 صفقات.. وعودة ' الوحش ' لمركزه وفرصة للبلدوزر التابعي: الزمالك يحتاج 3 صفقات.. وعودة ' الوحش ' لمركزه وفرصة للبلدوزر

رسم بشير التابعي ملامح التصور الكامل لتدعيم الزمالك فنيًا سواء بضم لاعبين جدد أو توظيف بعض العناصر الحالية بالفريق بشكل أكبر.

وقال التابعي إن الزمالك يحتاج 3 صفقات، بالتعاقد مع ظهير أيسر مميز، واثنين مهاجمين.

وأضاف عبر إذاعة 9090: "أما وسط الملعب فهو مليء بالعديد من اللاعبين مثل طارق حامد وشيكابالا، وكهربا وأيمن حفني .. وغيرهم".

واستدرك: "ولكن إبراهيم عبد الخالق لاعب يحتاج لفرصة أكبر في المشاركة بالمباريات، فهو مثل البلدوزر".

وواصل: "كذلك حمادة طلبة، أتمنى أن يعاد توظيفه مجددًا كمساك، فهو كالوحش في خط الدفاع، ويجيد التقدم للهجوم والتسديد على مرمى المنافس، ولاحظت ذلك خلال اللعب معه لمدة موسم بنادي سموحة".

وأبدى بشير التابعي إعجابه الشديد بقدرات رامي ربيعه لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه من أفضل المدافعين في هذا الموسم.

وأتم: "الجيل الحالي من المدافعين مميز للغاية، ينقصهم فقط الاهتمام، لأنه يتحملون مسئولية أنفسهم، ولا يوجد من عناصر الخبرة الكافية التي تدعمهم سواء بالأندية أو ".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر