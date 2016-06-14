استقبال دعوات الفطور في المنزل خطوة بخطوة

يُعرف شهر رمضان بوفرة الدعوات العائلية والاجتماعية على وجبات الفطور. ولتنظيم ولائم الفطور، اتبعي الخطوات الآتية:

- اختاري تاريخ الدعوات حسب أوقات فراغك، خصوصاً إذا كنت عاملةً.

- حدّدي عدد المدعوين، مع وضع لائحة بأنواع الأطباق التي ستعدّينها لهم.

- اختاري الأكلات سهلة وسريعة التحضير، حتى لا تستغرقي وقتاً كبيراً في إعدادها.

- حضري الأطباق والمشروبات والحلويات قبل يوم من موعد الدعوة، واحفظيها في الثلاجة.

- جهّزي أدوات المائدة بحيث تكفي جميع المدعوين، ووزّعيها على طاولة الطعام.

- أعدّي طاولة جانبية، وضعي عليها التمر والعصير، وثانية لأطباق الحلويات.