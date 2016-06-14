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سقوط 26 جريحًا واعتقال 15 شخص في تظاهرات باريس ضد قانون العمل

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سقوط 26 جريحًا واعتقال 15 شخص في تظاهرات باريس ضد قانون العمل سقوط 26 جريحًا واعتقال 15 شخص في تظاهرات باريس ضد قانون العمل

تظاهرات باريس

سقط، اليوم الثلاثاء، 26 جريحًا، خلال التظاهرات العالمية بشوارع مدينة باريس ومدن أخرى، احتجاجًا على تعديل حكومي لقانون العمل منذ مارس الماضي.

كما جددت النقابات دعوة الفرنسيين إلى التظاهر الثلاثاء في باريس احتجاجا على تعديل لقانون العمل يغرق البلاد منذ مارس في دوامة من الإضرابات والتظاهرات. وبعد عدة تحركات احتجاجية متفرقة، أعلنت النقابات وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) حشد مئات الآلاف من الأشخاص ضد إصلاح قانون العمل.

وتخشى السلطات أن تشهد هذه التظاهرة أعمال عنف في أجواء التوتر السائدة بعد مقتل شرطي وصديقته بسكين في وقت متأخر الإثنين قرب باريس بيد رجل أعلن مبايعة تنظيم “داعش”، كما شهدت المدينة عدد من التظاهرات منذ 9 مارس مشاهد حرب شوارع أسفرت عن جرح المئات.

 

 

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