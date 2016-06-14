الشرطة الاتحادية العراقية تحرر "سد الفلوجة" من قبضة "داعش"

قصفت الطائرات العراقية من طراز "إف 16"، تجمعا لمسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى اليوم الثلاثاء، استنادا الى معلومات جهاز الأمن الوطنى، مما أسفر عن مقتل العديد من الإرهابيين فى "الشقق السكنية" جنوب شرقى الفلوجة بالأنبار.

وتمكنت قوات الشرطة الاتحادية من استعادة السيطرة على منطقة "سد الفلوجة" جنوبى مدينة الفلوجة، وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت، فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء، إن القوات حررت سد الفلوجة من سيطرة تنظيم داعش ورفعت العلم العراقى فوقه.

من جهة أخرى، توقع قائد جهاز "مكافحة الإرهاب" العراقى الفريق عبد الغنى الاسدى تحرير قضاء "الشرقاط" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق من قبضة عصابات داعش خلال أيام.

وأكد الأسدى فى تصريح صحفى، أن القوات العراقية المشتركة أنهت استعداداتها العسكرية لتنفيذ عملية واسعة لتحرير الشرقاط من سيطرة داعش، وفق الخطط العسكرية المعدة من قيادة العمليات المشتركة، باسناد من طيران العراق والتحالف الدولى.