الجيش العراقى يستعيد قرية "النصر" جنوب الموصل من قبضة "داعش"

استعادة القوات العراقية المشتركة السيطرة اليوم الثلاثاء، على قرية "النصر" جنوبى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق، وحررتها من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابى، بإسناد من طيران التحالف الدولى.

وذكرت خلية الاعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة ان قوات من الفرقة 15 بالجيش العراقى رفعت العلم العراقى فى قرية "النصر"وتتقدم باتجاه قرية الصلاحية المجاورة لاستعادتها من قبضة داعش.

وأشارت مصادر عسكرية كردية بقضاء مخمور إلى أن قوات "البيشمركة" دعمت هجوم الجيش العراقى بعد ظهر اليوم، وتمت استعادة قرية "النصر" وهى المرة الثالثة التى ينتزع فيها الجيش قرية النصر من داعش، مشيرا إلى أن "النصر" تقع على موقع مرتفع استراتيجى من الناحية العسكرية حيث تطل على على عدد من القرى المحيطة.

وأوضحت أن الجيش العراقى مستمر فى هجماته على داعش غرب مخمور، واستدعى كتيبتين مدرعتين إلى المنطقة، حيث تقصفان مواقع داعش بالدبابات والمدفعية.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت يوم الخميس 24 مارس انطلاق المرحلة الأولى لعملية "الفتح" لتحرير نينوى من سيطرة داعش بمشاركة قوات الجيش والعشائر و"البيشمركة" باسناد من الطيران العراقى والتحالف الدولى، وحررت العديد من القرى بقضاء القيارة جنوبى الموصل، التى اجتاحها التنظيم فى يونيو 2014.