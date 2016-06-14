العثور على أسلحة فى منزل رئيس الأمن الوطنى الكويتى السابق

عثرت السلطات أثناء محاولة القبض على نجل شقيق أمير كويتى هارب على سلاح نارى على شكل قلم فى منزله، ليضيف ذلك مستوى جديد من الغموض فى القضية التى تشمل اثنين من أفراد الأسرة الحاكمة.

قالت وزارة الداخلية الكويتية فى بيان صدر الاثنين أن أفراد الشرطة داهموا منزل الشيخ عذبى الفهد الصباح وعثروا على سلاح مع بندقية كلاشنكوف ومسدس وذخيرة.

وقال الادعاء أن الشيخ عذبى، رئيس مكتب الأمن الوطنى الكويتى سابقا، حكم عليه بالسجن خمس سنوات بسبب مخطط نشر تغريدات مجهولة تحمل مقاطع مصورة مفبركة لقضاة يتلقون رشاوى. ويمكن الطعن على الحكم.

والشيخ عذبى هارب منذ صدور الحكم يوم 30 مايو.

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