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روسيا وإيطاليا توقعان عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية

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روسيا وإيطاليا توقعان عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية روسيا وإيطاليا توقعان عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف

أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده وإيطاليا تخططان لتوقيع عدد من الوثائق خلال مؤتمر بطرسبورج الاقتصادي الدولي، عقب المحادثات الروسية الإيطالية، حسبما ذكرت وكالة  ”سبوتنيك” الروسية.

وأوضح  أوشاكوف أنه سيعقد اجتماع روسي — إيطالي، مع دعوة ممثلي أوساط الأعمال من كلا البلدين، مع غالبية الممثلين الإيطاليين، رئيس الوزراء الإيطالي رينزي سيحضر معه فريق رفيع المستوى، والممثلون الرئيسيون للأعمال سيكونون حاضرين خلال هذه المحادثات.

وأكد أوشاكوف أنه من المخطط له توقيع عدد من الوثائق المشتركة.

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