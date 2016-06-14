حبس المتهمين بسرقة مكتب بريد الشيخ على بدشنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة مركز دشنا حبس المتهمين بسرقة مكتب بريد الشيخ على التابع لمركز دشنا بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا يفيد بقيام مجهولين مسلحين بسرقة مكتب بريد الشيخ على المتواجد بمركز دشنا، حيث قاموا بالاستيلاء على مبلغ 38 ألف و700 جنيه.

نجحت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد ابراهيم سليمان من ضبط المتهمين الثلاثة بسرقة مكتب بريد الشيخ على التابع لمركز دشنا.

توصلت الجهود الأمنية بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد أيمن فتحى رئيس المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة وسرقة مبلغ 38 ألف و700 جنيه كلا من "محمد. س" و"حمادة.م. م" و"مصطفى. م.ع" مستخدمين بندقية آليه وتوك توك. وأفاد مصدر أمنى أن المتهمين توجهوا ليلا إلى مكتب البريد، وقاموا بسرقة 38 ألفا و700 جنيه منه بعد تهديد الخفراء القائمين على حراسة مكتب البريد بالسلاح.

التفاصيل الكاملة لسرقة مكتب بريد دشنا.. المتهم الأول تردد على المكان وراقبه أثناء صرف معاش والدته.. واستعان بصديقيه وسرقوا المكتب تحت تهديد السلاح لرد ديون بقيمة 130 ألف جنيه.. والأمن ينجح فى ضبطهم