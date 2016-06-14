أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس المتهمين بسرقة مكتب بريد الشيخ على بدشنا 4 أيام على ذمة التحقيقات

Google+ Print
حبس المتهمين بسرقة مكتب بريد الشيخ على بدشنا 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس المتهمين بسرقة مكتب بريد الشيخ على بدشنا 4 أيام على ذمة التحقيقات
قررت نيابة مركز دشنا حبس المتهمين بسرقة مكتب بريد الشيخ على التابع لمركز دشنا بالإكراه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى اخطارا يفيد بقيام مجهولين مسلحين بسرقة مكتب بريد الشيخ على المتواجد بمركز دشنا، حيث قاموا بالاستيلاء على مبلغ 38 ألف و700 جنيه.

نجحت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد ابراهيم سليمان من ضبط المتهمين الثلاثة بسرقة مكتب بريد الشيخ على التابع لمركز دشنا.

توصلت الجهود الأمنية بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد أيمن فتحى رئيس المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة وسرقة مبلغ 38 ألف و700 جنيه كلا من "محمد. س" و"حمادة.م. م" و"مصطفى. م.ع" مستخدمين بندقية آليه وتوك توك. وأفاد مصدر أمنى أن المتهمين توجهوا ليلا إلى مكتب البريد، وقاموا بسرقة 38 ألفا و700 جنيه منه بعد تهديد الخفراء القائمين على حراسة مكتب البريد بالسلاح.


>التفاصيل الكاملة لسرقة مكتب بريد دشنا.. المتهم الأول تردد على المكان وراقبه أثناء صرف معاش والدته.. واستعان بصديقيه وسرقوا المكتب تحت تهديد السلاح لرد ديون بقيمة 130 ألف جنيه.. والأمن ينجح فى ضبطهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365