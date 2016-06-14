ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية وبحوزته 4 أسلحة وكمية من الذخيرة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نقادة جنوب محافظة قنا من القبض علي مسجل خطر مطلوب لتنفيذ حكمين قضائيين بالسجن المؤبد في اتهامات سرقه بالإكراه وإحراز أسلحة وذخيرة واستعمال القوة، وعثر بحوزته على كمية من الأسلحة والخزائن والذخيرة.

كان قد تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن قوة أمنية من مركز شرطة نقادة من القبض على عبد الحميد ا، وشهرته حماده الكو مسجل شقى خطر بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، والصادر ضده حكمين بالسجن المؤبد فى قضايا سرقة بالإكراه وإحراز أسلحة وذخيرة واستعمال القوة، وعثر بحوزته على 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد محلى الصنع و6 خزن و120 طلقا ناريا.

وقد تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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