أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية وبحوزته 4 أسلحة وكمية من الذخيرة بقنا

Google+ Print
ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية وبحوزته 4 أسلحة وكمية من الذخيرة بقنا ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية وبحوزته 4 أسلحة وكمية من الذخيرة بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نقادة جنوب محافظة قنا من القبض علي مسجل خطر مطلوب لتنفيذ حكمين قضائيين بالسجن المؤبد في اتهامات سرقه بالإكراه وإحراز أسلحة وذخيرة واستعمال القوة، وعثر بحوزته على كمية من الأسلحة والخزائن والذخيرة.

كان قد تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن قوة أمنية من مركز شرطة نقادة من القبض على عبد الحميد ا، وشهرته حماده الكو مسجل شقى خطر بقرية أسمنت التابعة لمركز نقادة، والصادر ضده حكمين بالسجن المؤبد فى قضايا سرقة بالإكراه وإحراز أسلحة وذخيرة واستعمال القوة، وعثر بحوزته على 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد محلى الصنع و6 خزن و120 طلقا ناريا.

وقد تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


>إصابة رئيس مباحث الجمالية بالدقهلية بنزيف بالمخ على يد مسجل خطر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365