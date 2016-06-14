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حريق فى مقلب قمامة بمحلة القصب بكفر الشيخ وامتداده لشونة كراسى

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حريق فى مقلب قمامة بمحلة القصب بكفر الشيخ وامتداده لشونة كراسى حريق فى مقلب قمامة بمحلة القصب بكفر الشيخ وامتداده لشونة كراسى
شب حريق هائل بمقلب قمامة بمحلة القصب فى كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وامتدت النيران لشونة تشوين كراسى، وأسفر الحريق عن إصابة أحد الأشخاص باختناق، ونظرًا لشدة النيران خرج عدد من أهالى المنازل القريب من الحريق خارج منازلهم بعد مشاهدتهم كثافة الدخان.

وهرعت سيارات الدفاع المدنى لإخماد الحريق، و3 سيارات إسعاف، وتم نقل أحد المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام حيث أصيب باختناق، ويكثف رجال الدفاع المدنى من جهودهم لإخماد الحريق.

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>إصابة شخص مجهول الهوية فى حادث بكفر الشيخ
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