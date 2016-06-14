حبس متهم بإطلاق الرصاص داخل صيدلية لعدم عثوره على لبن أطفال مدعم بقليوب

أمر أحمد ابو سريع وكيل أول نيابة قليوب برئاسة تامر محمود مختار بحبس " صاحب كافتيريا " اربعة أيام علي ذمة التحقيق لقيامه بتحطيم صيدلية وإطلاق الرصاص من بندقيةخرطوش لعدم عثوره علي لبن الأطفال المدعم.

تلقي اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ لمركز قليوب عن وقوع مشاجرة ومصاب بقرية سوارس

بانتقال المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز قليوب تبين حدوثها بين كلا من "مصطفى ا م " 36 سنة و "غريب م إ " 28 سنة صاحب كافيتريا وذلك لحدوث مشادة كلاميه بين الطرفان حال توجه الثاني للصيدليه ملك الأول وطلبه لبن أطفال مدعم ولدى اخباره بعدم وجوده انتابته حالة من الهياج وقام بتكسير زجاج فاترينه الصيدليه وتوجه لمنزله وقام باحضار بندقيه خرطوش ولدى تدخل " ياسر م ع " 42 سنة تاجر مواشى لتهدئته قام باطلاق عيار نارى محدثا اصابته برش خرطوش بالساق اليسرى وتم نقله لمستشفى قليوب العام لتلقى العلاج.

تمكن ضباط مباحث المركز بإشراف العقيد محمود هندي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة من ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم عباره عن بندقيه خرطوش تحمل رقم 52914 " تم التحفظ عليها " وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 12320 جنح مركز قليوب لسنة 2016 وبعرضه على النيابه العامه أصدرت قرارها السابق ووجهت له تهمة الشروع في القتل بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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