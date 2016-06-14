صراع الصفقات - رانييري: فاردي ستكون له الكلمة الأخيرة فيما يخص انتقاله لأرسنال

قال كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي إن جيمي فاردي مهاجم فريقه ومنتخب إنجلترا ستكون له الكلمة الأخيرة فيما يخص رحيله عن الثعالب خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد ربطت أرسنال بدفع الشرط الجزائي في عقد فاردي والمقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني.

وصرح رانييري لشبكة "سكاي إيطاليا":"نريد أن نحتفظ بفاردي، أرسنال قال إنه سوف يدفع الشرط الجزائي كاملا، لكن جيمي لم يقبل".

وأضاف "فاردي سيكون لديه الكلمة الأخيرة فيما يخص انتقاله".

ويشارك جيمي فاردي مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2016، ولم يلعب في المباراة الأولى ضد روسيا والتي انتهت بنتيجة 1-1، لكنه قد يشارك الخميس ضد ويلز في ثاني جولات دور المجموعات للمجموعة الثانية التي تضم سلوفاكيا أيضا.