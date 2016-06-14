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صراع الصفقات – أبشر يا أرسنال.. فولفسبورج: ريكاردو رودريجيز يطلب الرحيل

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صراع الصفقات – أبشر يا أرسنال.. فولفسبورج: ريكاردو رودريجيز يطلب الرحيل صراع الصفقات – أبشر يا أرسنال.. فولفسبورج: ريكاردو رودريجيز يطلب الرحيل

قال كلاوس ألوفس المدير الرياضي لنادي فولفسبورج إن ريكاردو رورديجيز الظهير الأيسر للفريق يرغب في الرحيل عنه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت عدد من التقارير قد ربطت السويسري صاحب الـ23عاما بالانتقال لعدة أندية من كبار أوروبا من ضمنها تشيلسي وريال مدريد وروما، في حين أن معظم التقارير الإنجليزية تربطه بأرسنال.

وصرح ألوفس لصحيفة "بليك" السويسرية "ريكاردو رورديجيز أوضح لفولفسبورج أن مستقبله ليس معه".

وأضاف "لكن يمكننا التعايش مع قراره".

وكان والد ريكاردو رودريجيز قد قال في شهر أبريل الماضي إنه تحدث مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي الملكي وإيميليو بوتراجوينو مدير الفريق واعترف بأن ابنه يرغب في اللعب بالدوري الإسباني.

إلا أن الاهتمام الإعلامي بانتقال رودريجيز لريال مدريد خفت بنسبة كبيرة أمام التقارير التي تربطه بأرسنال.

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