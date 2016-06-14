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بيان رسمي من برشلونة: توصلنا لاتفاق مع السلطات لتسوية قضية نيمار

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بيان رسمي من برشلونة: توصلنا لاتفاق مع السلطات لتسوية قضية نيمار بيان رسمي من برشلونة: توصلنا لاتفاق مع السلطات لتسوية قضية نيمار

أصدر نادي برشلونة بيانا رسميا يعلن من خلاله عن توصل الفريق لاتفاق رسمي مع السلطات لتسوية قضية نيمار دا سيلفا نجمه والخاصة بالتهرب الضريبي.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد قال في وقت سابق إن فريقه قد قبل بدفع التسوية لإسقاط قضية التهرب الضريبي عن النادي.

وجاء في البيان الرسمي "اتفق مجلس إدارة برشلونة مع السلطات القانونية في تسوية ما يخص قضية صفقة انضمام نيمار لبرشلونة".

وأضاف "تضمنت الصفقة خطأ في الخطط الضريبية لضم نيمار في عامي 2011 و2013".

وتابع "اتخذت الإدارة خطوة إيجابية بذلك الاتفاق لإنهاء القضية والتي كانت ستؤثر على صورة النادي والخطط الاقتصادية في الأعوام المقبلة".

ومن المتوقع أن يدفع النادي غرامة تقدر بـ5.5 مليون يورو، في حين أنه كان قد دفع طواعية مبلغ 13.5 مليون يورو في عام 2014 بعد اتهامه في قضية التهرب الضريبي في صفقة نيمار، لكن النادي نفى أن يكون هناك أي شيء غير قانوني بها.

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