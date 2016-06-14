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تناول أسماك التونة والسردين يعزز ذاكرة وتركيز طلاب الثانوية العامة

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تناول أسماك التونة والسردين يعزز ذاكرة وتركيز طلاب الثانوية العامة تناول أسماك التونة والسردين يعزز ذاكرة وتركيز طلاب الثانوية العامة
تتميز الأسماك الزيتية بإحتوائها على الأحماض الدهنية عالية الكثافة التى تسمى "DHA" التى تحمى المخ من الشيخوخة والخرف، مثل الماكريل والتونة والرنجة والسردين، وسمك السلمون.

وكشف تقرير حديث عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "medical News Today"، أن زيوت السمك تحتوى على اثنين من المكونات الرئيسية: DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، EPA (الحمض الدهنى) - كلا النوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وأوضح الباحثون أن هناك 4 فوائد لتناول الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3، وتشمل:

• يعزز الصحة النفسية


>أظهرت الدراسة التجريبية التى أجريت فى عام 2007 أن زيت السمك قد يساعد الشباب الذين يعانون من مشاكل سلوكية مثل فرط الحركة وقلة الانتباه "ADHD".

• يقوى الذاكرة


>تناول أحماض أوميجا 3 الدهنية مرتين أسبوعياً يمكن أن يساعد فى تحسين الذاكرة العاملة لدى البالغين الشباب الأصحاء، وفقاً لدراسة علمية نشرت مؤخراً فى دورية بلوس وان.

• يحمى من مرض الزهايمر


>أثبتت دراسة سابقة أن استهلاك زيت السمك العادى الذى يحتوى على الأوميجا 3 يساعد فى منع الناس من الإصابة بمرض الزهايمر.

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