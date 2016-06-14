تناول أسماك التونة والسردين يعزز ذاكرة وتركيز طلاب الثانوية العامة

تتميز الأسماك الزيتية بإحتوائها على الأحماض الدهنية عالية الكثافة التى تسمى "DHA" التى تحمى المخ من الشيخوخة والخرف، مثل الماكريل والتونة والرنجة والسردين، وسمك السلمون.

وكشف تقرير حديث عبر الموقع الإخبارى الأمريكى "medical News Today"، أن زيوت السمك تحتوى على اثنين من المكونات الرئيسية: DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، EPA (الحمض الدهنى) - كلا النوعين من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

وأوضح الباحثون أن هناك 4 فوائد لتناول الأسماك الدهنية الغنية بالأوميجا 3، وتشمل:

• يعزز الصحة النفسية

• يقوى الذاكرة

• يحمى من مرض الزهايمر

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