أرقام في الجول – رغم هزيمة الأهلي والعيب الخطير.. رمضان صبحي فعل كل شيء

مراوغة رائعة أمام أسامة عزب ظهير المصري الأيمن.. هي كل ما يتذكره الجمهور من مباراة رائعة قدمها رمضان صبحي جناح الأهلي رغم هزيمة فريقه، لكن هذا ليس كل شيء.

رمضان سجل وصنع هدفي الأهلي في الخسارة أمام المصري 3-2، ولكنه قدم ما هو أكثر من ذلك خلال اللقاء، ومن خلال هذا التقرير يسرد FilGoal.com بعض أرقامه ومدى تأثيرها على فريقه خلال اللقاء.

رمضان لم ينجح سوى في 81% من تمريراته خلال اللقاء، لكن أماكن تمريراته الخاطئة توضح أن الخطأ جاء بسبب المخاطرة الهجومية، وإن كان تحقيق 11 تمريرة خاطئة رقم كبير في نهاية الأمر.

رمضان نجح في 5 مراوغات أمام لاعبي المصري في المناطق الهجومية للأهلي ولم يفشل سوى في 3 مراوغات, ولكنه لم يخسر الكرة تحت الضغط البورسعيدي سوى مرتين.

الصورة أعلاه توضح أماكن استلام رمضان للكرة، حيث لم يفشل في الاستلام سوى مرة واحدة كانت داخل منطقة جزاء المصري.

رمضان كان متنفس الأهلي الهجومي الأبرز من الجبهة اليسرى، وهو ما يتضح هنا في خارطة تحركاته بالكرة.

هل هذا فقط كل ما قدمه رمضان؟

لا. الجناح الشاب قدم مجهودا دفاعيا كبيرا في استرجاع الكرات من فريق المصري. خمس مرات كاملة استطاع فيها رمضان استرجاع الكرة كانوا كلهم في نصف ملعب المصري.

ما ينقص رمضان؟

رغم كل الأرقام التي تترجم أداء رمضان في لقاء المصري، إلا أنه في النهاية لم يسدد على المرمى سوى مرتين فقط.. الثانية كانت ركلة الجزاء.

إذا لم يسدد رمضان من اللعب المفتوح على مرمى رمزي صالح سوى مرة واحدة.

هذه تعد أحد مشاكل رمضان، حيث أنه لعب 1909 دقيقة في الدوري ولم يسدد سوى 28 كرة على المرمى، أي أنه يسدد كرة كل 68 دقيقة.

11 فقط من تلك التسديدات جائت بين القائمين والعارضة، ما يعني أنه يسدد على المرمى بشكل ناجح مرة كل 173 دقيقة!

عيب خطير يعاني منه نجم الأهلي الصاعد قد يحتاج للتغلب عليه للتطور أكثر، خاصة أنه يسجل هدفا من كل 7 محاولات.