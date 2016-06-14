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خبر في الجول – الزمالك يبرم اتفاقا شخصيا مع محمد ناصف

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خبر في الجول – الزمالك يبرم اتفاقا شخصيا مع محمد ناصف خبر في الجول – الزمالك يبرم اتفاقا شخصيا مع محمد ناصف

أتم الزمالك اتفاقه على البنود الشخصية مع ظهير إنبي الأيسر محمد ناصف، حسبما علم FilGoal.com.

واتفق أمير مرتضى منصور نجل رئيس الزمالك، مع اللاعب ووكيله أحمد يحيى على كل البنود الشخصية في عقد يمتد لـ3 سنوات.

ومن المنتظر أن يخاطب الزمالك نادي إنبي خلال الـ10 أيام المقبلة لإنهاء صفقة ضم اللاعب بجانب زميله أسامة إبراهيم الظهير الأيمن.

ناصف في هذا الموسم لعب 28 مباراة، 2491 دقيقة بالتحديد، مرر فيهم 58 عرضية سليمة من أصل 220 عرضية.

صنع ناصف لإنبي 6 أهداف هذا الموسم، ناتجة عن نجاح 26% من عرضياته في الوصول لزميل.

وبذلك، يكون الزمالك قد أتم اتفاقه مع محمد فتحي متوسط ميدان الإسماعيلي بجانب ناصف.

كما يقترب صلاح ريكو لاعب الشرطة من الانتقال للزمالك بشدة خلال الفترة المقبلة.

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