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بشير التابعي: قطاع الناشئين في الزمالك تحول إلى ' غُرزة '

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بشير التابعي: قطاع الناشئين في الزمالك تحول إلى ' غُرزة ' بشير التابعي: قطاع الناشئين في الزمالك تحول إلى ' غُرزة '

هاجم بشير التابعي إدارة قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأخطاء الجسيمة الكفيلة برحيل العاملين بهذا القطاع بالكامل.

وقال التابعي: "عملت 4 شهور بقطاع الناشئين في نادي الزمالك، ورحلت لأني رجل حر، وهناك أمور عديدة غير راض عنها، ورئيس النادي لا يعلم عنها شيئا، وأعتقد أنه لا يرضى بذلك، ولو علم سيفجر هذا القطاع بالكامل".

وأضاف خلال استضافته بإذاعة 9090: "حزين لما حدث معي، لأن مرتضى منصور تجاهل أسباب رحيلي واكتفى بدور المتفرج، ورفضت الطرق على بابه حتى لا يقال أنني أطلب العطف منه".

وواصل المدافع الدولي السابق هجومه: "قطاع الناشئين تحول إلى غرزة، ومكاتب للعزومات وتدخين الشيشة".

واستطرد: "القطاع لم يحقق أي إنجازات هذا الموسم، أو قام بتصعيد لاعبين مميزين للفريق الأول، إذن ما الداع لاستمرار الموجودين به".

وأشار إلى أن المدربين المميزين بقطاع الناشئين، اثنان فقط، هما تامر عبد الحميد ووليد إبراهيم مدرب حراس المرمى، قائلاً: "ولكنهما غاضبان أيضًا من الأوضاع".

وبرر بشير التابعي عدم انضمامه للأجهزة الفنية للفريق الأول، مثل بعض أبناء جيله، بأنها تحتاج لمواصفات خاصة، لا تتوافر في شخصيته.

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