نائب لـ على عبدالعال: اللى زعلان من ليلى علوى بتراضوه وإحنا غرقانين فى الصرف

قال عبد الفتاح جمال، عضو مجلس النواب، إن بعض القرى بمحافظة أسيوط غارقة فى مياه الصرف الصحى، وعلق على تجاهل وزير الإسكان لكم البيانات العاجلة التى تقدم بها وطلبات الإحاطة قائلا: "مفيش حاجة نافعة معاه اللى زعلان من ليلى علوى بتراضوه.. واحنا اسيبينا غارقين فى مياه الصرف.. هو إحنا مش بشر".

ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عليه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قائلاً: "الوزارة ملتزمة بتنفيذ المشروعات من أجل سرعة افتتاحها قبل نهاية العام، وجميع المشاكل فى شتى انحاء الجمهورية على طاولة واحدة وينظر إليها بعين واحدة".

- بدء الجلسة العامة للنواب