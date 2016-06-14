رئيس البرلمان يحيل عددًا من الاتفاقيات مع السعودية إلى اللجنة التشريعية

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددًا من قرارات رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقيات تعاون وقروض إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبيان طريقة إقرارها وفقا للدستور.

وتضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 238 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال النقل البحرى والموانيء بين مصر والسعودية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات بين مصر والصندوق السعودى للتنمية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض لمشروع تطوير مستشفى قصر العينى بين مصر والصندوق السعودى للتنمية.

كما احال قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة الموقع فى القاهرة بين مصر والسعودية.

- القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود