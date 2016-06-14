بالفيديو.. على عبد العال: موازنة البرلمان جاءت منقوصة ولم نطلب زيادتها

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والصحافة المحلية، بأن البرلمان طلب زيادة موازنته إلى مليار جنيه هو كلام غير صحيح، لافتا إلى أن الموازنة جاءت من وزارة المالية منقوصة.

ولفت عبد العال خلال كلمته بالجلسة العامة إلى أنه لا يجوز للمالية أن تتدخل فى موازنة المجلس من قريب أو بعيد باعتباره سلطة مستقلة، وبناءً عليه طلبت من وزارة المالية عدم المساس بموازنة المجلس.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن ما تردد حول أن نصف موازنة المجلس موجهة للأجور والمرتبات هو كلام غير صحيح أيضا، لافتا إلى أن البرلمان المصرى يأتى فى ذيل قائمة تضم 165 دولة عضو بالاتحاد البرلمانى الدولى من حيث المرتبات ومكافآت النواب.

وأوضح عبد العال أن النائب يتقاضى 5000 جنيه فقط كمكافأة شهرية رغم أن هناك دول أخرى ظروفها الاقتصادية أصعب من ظروف مصر إلا أن نوابها يتقاضون أضعاف ما يتقاضاه عضو مجلس النواب المصرى.

واستطرد عبد العال قائلا: "الصحافة تنسى وتتناسى وجود 3200 موظف داخل هذا المبنى، والمجلس ورث هذا العدد الضخم من الموظفين، ومن حقهم الحصول على الوظيفة العامة ولا يجوز حرمانهم منها"، مطالبا الصحافة بأن تراعى الدقة بدلا من إثارة الرأى العام.

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