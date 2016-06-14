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محادثات تونسية-ألمانية حول دعم البنية التحتية للمحاكم والسجون

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محادثات تونسية-ألمانية حول دعم البنية التحتية للمحاكم والسجون محادثات تونسية-ألمانية حول دعم البنية التحتية للمحاكم والسجون
بحث وزير العدل التونسى عمر منصور، اليوم الثلاثاء، مع سفير ألمانيا لدى تونس أندرياس رينكيه، دعم التعاون بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية للمحاكم والسجون.

وأفاد بيان لوزارة العدل التونسية أن اللقاء تناول تقييم واقع التعاون القائم بين البلدين فى المجال القانونى والقضائى، فى ظل العديد من البرامج التى تتعلق بإدارة المحاكم والعمل وتبادل الخبرات والتجارب.

ولفت البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى تطور العلاقات التونسية الألمانية بعد الثورة فى تونس، لاسيما التعاون المشترك فى إطار مسار عملية الانتقال الديمقراطى فى البلاد.

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