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وزير خارجية البرتغال يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

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وزير خارجية البرتغال يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي وزير خارجية البرتغال يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

مطار القاهرة

مراسل «ONA»:

غادر مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، أوجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية البرتغال، وعدد من المسؤولين البرتغاليين وذلك بعد انتهاء زيارتهم الى القاهرة والتى استغرقت عدة أيام .

وكان الرئيس عبد الفتاح استقبل  “أوجوستو سانتوس سيلفا” وزير خارجية البرتغال، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفيرة البرتغال بالقاهرة .

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية البرتغال سلّم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس البرتغالى مارسيلو ريبيلو دى سوزا تضمنت توجيه الدعوة للرئيس للقيام بزيارة رسمية إلى البرتغال .

وأكد الوزير البرتغالى خلال اللقاء على تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها بمصر وتطوير التعاون معها فى جميع المجالات، مشيراً إلى وجود الكثير من القواسم والتحديات المشتركة التى تتطلب تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بما يُحقق مصالحهما المشتركة .

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أونا

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