15% زيادة فى حركة الموانىء بمصر العام الماضي

شهدت موانىء البحر الأحمر، وصول و سفر 63 ألف راكب بموانيها خلال شهر مايو الماضى، بنسبة زيادة 15 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، و ذلك من خلال استقبال 44 الف راكب و مغادرة 19 الف راكب، و ذلك بموانى سفاجا و نويبع و الغردقة .

> و اشار تقرير مركز المعلومات و الاحصاء، أن ميناء سفاجا شهد، وصول و سفر 36 الف راكب بنسبة زيادة 22 %، عن عدد الركاب للفترة المثيلة و ذلك من خلال استقبال 25 ألف راكب، و مغادرة 11 الف راكب .

> بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 24 الف راكب، من خلال استقبال 16 ألف راكب و مغادرة 8 آلاف راكب، كما شهد ميناء الغردقة وصول 2800 راكب .

> و صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، أن موانى الهيئة شهدت وصول و سفر 6300 سائح، خلال نفس الفترة، و ذلك من خلال استقبال 3300 سائح و مغادرة 3 الاف سائح، بموانى سفاجا و الغردقة و شرم الشيخ و نويبع .

> حيث شهد ميناء شرم الشيخ وصول و سفر 1470 سائح، و ذلك باستقبال 735 سائح و مغادرة 735 سائح، بينما شهد ميناء سفاجا وصول و سفر 2620 سائح، من خلال استقبال 1311 سائح و مغادرة 1309 سائح .

> وفى نفس السياق شهد ميناء نويبع وصول و سفر 2147 سائح، و ذلك من خلال استقبال 1169 سائح ومغادرة 978 سائح، بينما شهد ميناء الغردقة وصول و سفر 74 سائح، باستقبال 60 سائح ،و مغادرة 14 سائح .