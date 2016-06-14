وفاة شخص على شارع نواكشوط جراء حادث مروري

توفي شخص يدعى"م.ع.م" جراء انقلاب سيارته على شارع نواكشوط في دبي.

وصرح العميد سعيد حمد مالك بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية انه جراء ورود البلاغ الى المركز اتجهت الدوريات المختصة الى مكان الحادث و تبين ان السائق كان يقود المركبة على المسرب الثاني من جهة اليمين لشارع نواكشوط المكون من مسربين وبسبب القيادة بسرعة زائدة والانحراف المفاجئ وعدم تقديره لانحراف الشارع خرجت المركبة الى منطقة رملية جهة اليمين وانقلبت لمسافة ٢٠٠ متر .

واتخذت الدوريات المختصة جميع الإجراءات اللازمة وأخرجت المتوفي من سيارته.