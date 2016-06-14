رمزي صالح يكشف لـ في الجول ' متى شعر بالخوف أمام الأهلي '

هاجموه كثيرا لكنه عاد لسابق مستواه وأصبح عاملا أساسيا في فوز المصري بعديد من المباريات.

ركلة جزاء تصدى لها أمام الاتحاد السكندري وتصديات رائعة أمام الأهلي في مباراتين متتاليتين أمنا فوزين للمصري ارتقيا به للمركز الثالث في جدول الترتيب.

رمزي صالح تحدث لـ FilGoal.com عن أصعب اللحظات في مباراة الفريق أمام الأهلي.

وكل ما يلي على لسان رمزي صالح

"نشكر الله على الفوز الذي كنا نستحقه والأداء المميز من جانب الجميع".

"قدمنا مباراة رائعة هجوميا ودفاعيا في الشوطين وخاصة في الشوط الثاني، ولم يكن من العدل أن نخسر نقاط المباراة".

"أصعب اللحظات حين احتسب حكم المباراة 8 دقائق كوقت محتسب بدلا من ضائع، فأنا لم أر أي مبرر لاحتساب كل ذلك الوقت".

"وقتها شعرت بالخوف لأن الفارق كان هدفا وحيدا وبإمكان الأهلي إدراك التعادل في أي وقت".

وأتم "بشكل عام أشكر الله على النقاط، وبشكل شخصي أحمد الله على مستواي الجيد في المباراة، خصوصا في رأسية جون أنطوي الأخيرة والتي لا أعرف كيف تصديت لها إلى الآن".

وكان المصري قد فاز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليفرع رصيده للنقطة الـ 52 في المركز الثالث بجدول الترتيب.